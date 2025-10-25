Sinner, "Spero Cahill resti. Dobbiamo ancora parlare"

Jannik Sinner non dispera che Darren Cahill possa continuare ad essere il suo allenatore anche per la prossima stagione. "Resterà? Non lo so. Questa è una domanda a cui non posso rispondere. Vorrei poter rispondere. Non ne abbiamo ancora parlato", spiega l'italiano in conferenza stampa a Vienna, dove ha appena conquistato l'accesso in finale al torneo Atp 500.

"Vorrei che restasse. Mi ha sicuramente dato molto per la mia carriera. Ormai non è solo un allenatore di tennis, ma un po' di più. Lui mi dà molto a livello personale - prosegue - Ora ha 60 anni ed è nel mondo del tennis da molto tempo. Dobbiamo parlare prima e poi".

In ogni caso Sinner sta prendendo in considerazione anche l'ipotesi che il coach australiano possa andar via: "Io e Simone Vagnozzi non abbiamo ancora discusso di chi potrebbe essere il prossimo allenatore. Ma noi certamente abbiamo bisogno di un secondo allenatore - conclude - Simone ha anche bisogno di alcune settimane libere per trascorrere del tempo con la sua famiglia. E per me è importante, anche per avere un cambio".