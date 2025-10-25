Sinner, "Spero Cahill resti. Dobbiamo ancora parlare"
L'italiano, "Se andrà via, avrò bisogno di un secondo coach"
Jannik Sinner non dispera che Darren Cahill possa continuare ad essere il suo allenatore anche per la prossima stagione. "Resterà? Non lo so. Questa è una domanda a cui non posso rispondere. Vorrei poter rispondere. Non ne abbiamo ancora parlato", spiega l'italiano in conferenza stampa a Vienna, dove ha appena conquistato l'accesso in finale al torneo Atp 500.
"Vorrei che restasse. Mi ha sicuramente dato molto per la mia carriera. Ormai non è solo un allenatore di tennis, ma un po' di più. Lui mi dà molto a livello personale - prosegue - Ora ha 60 anni ed è nel mondo del tennis da molto tempo. Dobbiamo parlare prima e poi".
In ogni caso Sinner sta prendendo in considerazione anche l'ipotesi che il coach australiano possa andar via: "Io e Simone Vagnozzi non abbiamo ancora discusso di chi potrebbe essere il prossimo allenatore. Ma noi certamente abbiamo bisogno di un secondo allenatore - conclude - Simone ha anche bisogno di alcune settimane libere per trascorrere del tempo con la sua famiglia. E per me è importante, anche per avere un cambio".
