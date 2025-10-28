Sinner "sulla Davis la decisione è presa, ho già detto tutto"

Nessun ripensamento sulla Coppa Davis da parte di Jannik Sinner. "La decisione è presa. E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa". In conferenza stampa nel media day il giorno prima del suo debutto al Masters 1000 di Parigi, l'altoatesino risponde così a chi gli chiede se sia pronto a rivedere la sua decisione sulla partecipazione.