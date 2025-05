Sir Sicoma Monini Perugia trionfa in Champions League di pallavolo maschile

La Sir Sicoma Monini Perugia è campione d'Europa di pallavolo maschile. I Block Devils di coach Angelo Lorenzetti, nella gara conclusiva della final four disputata in Polonia, a Lodz, hanno battuto 3-2 (22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15) la formazione polacca dell'Aluron Warta Zawierce aggiudicandosi la Champions League. La prima per la società del presidente Gino Sirci, che l'ha spuntata in una partita lunga e complicata, decisa al tie break.

Perugia a vincere la Champions era andata vicina nel 2017, quando al PalaLottomatica di Roma organizzò la Final Four, poi persa in finale contro i fenomeni di Kazan. A distanza di qualche anno, il gruppo oggi trascinato dal capitano e palleggiatore Simone Giannelli, ha fatto centro, chiudendo al meglio una stagione dai due volti.

Con la Champions League appena conquistata, diventano infatti due i trofei vinti dalla Sir Perugia nella stagione 2024-2025, appena conclusa. Il primo, a inizio stagione, era stata la Supercoppa italiana, alzata al cielo a Firenze dopo la vittoria contro Trento. Sono poi sfumati gli altri obiettivi stagionali, Coppa Italia e scudetto. Ma è diventato realtà il sogno più grande di Perugia, che adesso conta nella sua bacheca 15 trofei in tutto. Sono due gli scudetti, quattro le Coppe Italia, sei le Supercoppe, due i Mondiali per Club e adesso anche una Champions League.

L'ultima volta che nel capoluogo umbro arrivò il massimo trofeo continentale della pallavolo, fu nel settore femminile, grazie alle ragazze della Sirio Perugia che si imposero nella stagione 2007-2008.