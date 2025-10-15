Acquista il giornale
Six Kings Slam, Fritz elimina Zverev nei quarti

In semifinale, lo statunitense affronterà Alcaraz

di Redazione Sport
15 ottobre 2025
Nel primo incontro del Six Kings Slam, l'evento-esibizione di tennis in Arabia Saudita, Taylor Fritz ha battuto Alexander Zverev in due set (6-3, 6-4 in un'ora di gioco), nei quarti di finale. In semifinale, l'americano affronterà il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.

A seguire, l'altro quarti di finale vedrà Jannik Sinner affrontare il gerco Stefanos Tsitsipas.

