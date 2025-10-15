Six Kings Slam, Fritz elimina Zverev nei quarti
In semifinale, lo statunitense affronterà Alcaraz
Nel primo incontro del Six Kings Slam, l'evento-esibizione di tennis in Arabia Saudita, Taylor Fritz ha battuto Alexander Zverev in due set (6-3, 6-4 in un'ora di gioco), nei quarti di finale. In semifinale, l'americano affronterà il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.
A seguire, l'altro quarti di finale vedrà Jannik Sinner affrontare il gerco Stefanos Tsitsipas.
