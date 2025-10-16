Six Kings Slam: Sinner in finale, ritrova Alcaraz

La finale del Six Kings Slam 2025 sarà la rivincita di quella giocata nella prima edizione. Sabato si ritroveranno infatti di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo che l'azzurro in semifinale ha eliminato Novak Djokovic, come aveva fatto già l'anno scorso, per poi andare a vincere il torneo-esibizione organizzato in Arabia Saudita. Risultato a favore del n.2 del mondo 6-4, 6-2.