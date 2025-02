Sky e Now: la stagione dei motori parte con Formula 1 e MotoGP

Si accende su Sky e Now la magia della grande stagione dei motori dal 1° marzo con il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la partenza della Formula 1 in Australia. La Casa dello Sport di Sky è pronta a raccontare con passione, competenza e il top della tecnologia una stagione che si annuncia come la più avvincente e incerta di sempre. 11 mesi ricchi di adrenalina e velocità, con oltre 1.000 ore in diretta - di cui più di 100 dedicate a rubriche e approfondimenti - distribuite su 42 emozionanti weekend di gara. In tutto, oltre 200 gare live con una fantastica notizia per gli appassionati di motorsport americano: le Ntt Indycar Series saranno su Sky fino al 2027.

Oltre a Formula 1 e MotoGP, in arrivo una lunga sequenza di eventi con la Superbike al via già domani in Australia e le gare di Formula 2, Formula 3, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2, Moto3, MotoE, World Rally Championship, European Rally Championship, GTWC, F1 Academy, CIV e tanti altri campionati da seguire live su Sky (anche in mobilità su Sky Go) e in streaming su NOW. Un'opportunità imperdibile per vivere tutte le gare iconiche del motorsport mondiale, tra cui cinque appuntamenti su tutti: il GP di Formula 1 a Monte-Carlo, la tappa di MotoGP ad Assen, la 500 miglia di Indianapolis, la 24 ore di Le Mans su Eurosport e il Rally d'Italia.

Un racconto quotidiano e in continua evoluzione grazie alla ricchezza dei contenuti disponibili ogni giorno sui canali dedicati Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP, sul canale all news Sky Sport 24, on demand, nelle sezioni dedicate del sito skysport.it e grazie agli account social ufficiali di Sky Sport. Un racconto sempre più vicino agli appassionati, che ogni anno dimostrano anche nei numeri il forte legame con il mondo dei motori. La testimonianza è soprattutto nella crescita degli ascolti del motorsport sui canali Sky: nel corso dell'ultima stagione la Formula 1 ha infatti totalizzato un +10% rispetto alla stagione precedente. In crescita anche la MotoGP, con un +12% rispetto al 2023.

La Formula 1, che quest'anno celebra il 75esimo anniversario dalla sua nascita, riparte da un nuovissimo e ipertecnologico studio centrale, il Remote Garage, che diventa 2.0 e si arricchisce di nuove funzioni, sempre più all'altezza della sfida delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza Artificiale. Tornano volti e voci del collaudato team, da Carlo Vanzini a Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero in telecronaca, ai commenti sempre attenti di Matteo Bobbi, la conduzione di Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, Mara Sangiorgio inviata ai box e la squadra vincente di Race Anatomy F1.

Spazio anche alle storie dei nuovi, grandi protagonisti di una Formula 1 che guarda al futuro: tra questi, lo speciale The Rookies, alla scoperta dei cinque piloti esordienti nel 2025, un'intervista esclusiva a Kimi Antonelli, che ha aperto a Sky Sport le porte della sua casa londinese, e uno speciale per scoprire tutti i segreti di Leonardo Fornaroli che, dopo aver vinto il mondiale di Formula 3, si prepara alle nuove sfide di Formula 2.

Anche il mondo del Motomondiale sarà senza pause e senza segreti: Guido Meda e Mauro Sanchini festeggiano la loro decima stagione in coppia per le telecronache di MotoGP, con tante novità, a partire dal TV Coach, un passo avanti nell'utilizzo dello SkySportTech con cui verranno analizzate in tempo reale le immagini di pista, grazie all'uso della versione più avanzata dell'image software dei video-coach dei team di MotoGP. E poi spazio al SankioTech, un nuovo approfondimento che sfrutta la passione per la tecnica motociclistica di Mauro Sanchini: si parlerà del funzionamento delle sospensioni, delle telemetrie, dell'aerodinamica, dei segreti dei caschi da pista dei piloti e di tanto altro ancora.

Al fianco della coppia di telecronisti, la padrona di casa Vera Spadini, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dai box, Rosario Triolo e Mattia Pasini a dividersi tra le telecronache di Moto2 e Moto3 e le incursioni in MotoGP, il team di Race Anatomy MotoGP e, da quest'anno, anche i piloti, protagonisti di GPRoom: incursioni programmate nei motorhome in cui gli appassionati scopriranno le zone più riservate e domestiche della vita in circuito.