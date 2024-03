Slittino: azzurre Voetter-Oberhofer vincono la 2/a cdm di fila

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto per la seconda volta consecutiva la coppa del mondo generale di slittino nel doppio femminile. Il quarto posto nella gara finale di Sigulda (Lettonia) ha certificato il nuovo successo della coppia italiana che con 955 punti precede nella graduatoria le tedesche Degenhardt/Rosenthal e Eitberger/Schimer. Il successo dell'ultimo atto stagionale è andato proprio a Degenhardt/Rosenthal che con il tempo totale di 1'24''648 hanno superato le connazionali di Eitberger/Schimer, con le austriache Egle/Kipp terze. Voetter/Oberhofer hanno completato l'ultima gara stagionale in rimonta, risalendo di due posizioni rispetto alla sesta piazza occupato a metà gara per pagare un distacco di 0″381 dalle vincitrici. Un risultato che chiude una stagione di altissimo livello per le due sudtirolesi, capaci di cogliere due vittorie e di salire sul podio in dieci delle dodici gare disputate, senza mai fare peggio di quarte. Per loro è arrivato anche il secondo posto nella classifica di doppio, graduatoria vinta da Degenhardt/Rosenthal con 780 davanti alle azzurre, con 725.