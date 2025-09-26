Slot: finita la stagione di Leoni, "sarà assente un anno"

Giovanni Leoni sarà fuori causa per un anno dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La conferma sulla sorte del giovane e sfortunato difensore italiano, passato dal Parma al Liverpool nel mercato estivo, é arrivata dall'allenatore dei 'Reds', Arne Slot. Leoni, 18 anni, si é infortunato martedì, al suo esordio contro il Southampton, nel terzo turno di Coppa di Lega.

"Si è rotto il legamento crociato anteriore, il che significa che sarà fuori per un anno", ha detto Slot. "Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare tanto bene alla prima partita... è molto difficile accettare gli aspetti positivi - ha proseguito il tecnico - Ma dobbiamo cercare di pensare a questo e cioè che è giovane e ha tanti anni davanti, quando avrà superato questo terribile infortunio".

Il Liverpool ha aggiunto l'attaccante Federico Chiesa alla sua lista di Champions League al posto di Leoni.