Snowboard: Moioli lacrime di gioia, sul podio dopo quasi 2 anni

Michela Moioli torna sul podio in Coppa del mondo. L'azzurra dello snowboard si è piazzata seconda nell'SBX di Les Deux Alpes, alle spalle della rivale francese Chloe Trespeusch e davanti all'australiana Belle Brockhoff. La 28enne bergamasca aveva avuto una buona partenza nella finale, sulla pista dove aveva fatto registrare in mattinata il miglior tempo di qualificazione. Ma la Trespeusch l'ha beffata nella parte mista del tracciato. Per l'olimpionica si tratta di un ritorno molto importante, dopo i problemi alla schiena della passata stagione. Moioli torna sul podio un anno e nove mesi dopo il secondo posto ottenuto a marzo '22 a Reiteralm, e raggiunge i 39 podi in carriera. Nella gara maschile, la vittoria è andata al canadese Eliot Grondin. Il miglior azzurro è Omar Visintin, che però si è dovuto accontentare del sesto posto. "Non ho parole. Mi sono divertita molto - ha detto Michela Moioli - ed era da molto tempo che non mi divertivo così. Sono super felice e voglio ringraziare tutto il team che mi ha fatto andare così veloce, la mia famiglia. Non sono ancora tornata del tutto ma sto molto meglio". "La soddisfazione più grande oggi è stata aver ritrovato Michela - ha detto il dt Cesare Pisoni -. Dopo aver raggiunto il podio ha pianto molto e mi ha fatto commuovere perché si è capito bene quali fatiche abbia fatto per tornare ad essere dove merita di stare".