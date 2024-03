Snowboard:il Red Bull Hammers with Homies 2024 torna a Campiglio

Red Bull Hammers With Homies, uno degli eventi più attesi nel mondo dello snowboard, torna a Madonna di Campiglio, nel cuore del Trentino, per le sue finali internazionali, celebrando così la terza edizione. Questo evento, tanto atteso dagli appassionati di snowboard di tutto il mondo (e non solo), porterà alcuni dei migliori snowboarder a competere sulle piste spettacolari della rinomata località sciistica - "La perla delle Dolomiti di Brenta" - nel weekend di Pasqua, dal 29 al 31 marzo 2024. L'atmosfera e l'energia unica di Madonna di Campiglio, nel cuore delle magnifiche montagne del Trentino, forniranno lo scenario perfetto per questa straordinaria competizione. Gli atleti si sfideranno mettendo alla prova le loro abilità, agilità e creatività, su due percorsi adrenalinici e spettacolari, preparati appositamente per l'occasione dal team di F-Tech e dalla crew di shaper dell'Ursus Snowpark. "Con il ritorno dell'evento targato Red Bull nel contesto delle Dolomiti di Brenta - commenta il presidente di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Tullio Serafini - la Skiarea Campiglio affronta l'ultima parte della stagione invernale all'insegna dello snowboard e dell'energia che questo sport porta sulla neve. L'abbinamento tra sport, musica e creatività è una formula che si integra molto bene con lo spirito giovane e sportivo di Madonna di Campiglio". Red Bull Hammers With Homies non è solo una competizione, ma anche un'occasione straordinaria per gli appassionati di snowboard di tutto il mondo di incontrarsi, condividere la loro passione e celebrare lo spirito dello sport, oltre che divertirsi al ritmo della musica dei Dj Red Bull. Sono 16 i team invitati da tutta Europa che si sfideranno in un avvincente format a colpi di trick. L'attesissima Rail Jam di sabato si terrà al Fortini, alla base della cabinovia Grosté, e offrirà agli spettatori uno spettacolo indimenticabile. Mentre la domenica, la crew battle di slopestyle si trasferirà in quota nel magnifico Ursus Snowpark, garantendo momenti di pura adrenalina e spettacolo.