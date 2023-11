Sogno realizzato per Bagnaia, 'Non potevo chiedere di più'

"È un sogno! Il sabato ci fa sempre soffrire, poi la domenica siamo sempre i più forti. È stata una stagione bella, Barcellona ha influito un po' troppo. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo anche la gara": così Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. "Non ho visto la comunicazione 'Martin out'. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo contemporaneamente anche la gara: è fantastico, non potevo chiedere di meglio".