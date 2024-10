Sorpasso e controsorpasso fra Manchester City e Liverpool

Sorpasso e controsorpasso. E' successo oggi in Premier League, con la vittoria per 2-1 del Manchester City sul campo del Wolverhampton e la risposta del Liverpool che, con analogo punteggio, ha battuto il Chelsea ad Anfield. Particolarmente contestato è stato il successo dei 'Citizens', arrivato al 95' con un colpo di testa di Stones. I giocatori del Wolverhampton hanno protestato a lungo per un presunto fuorigioco e perché Bernardo Silva, secondo loro, avrebbe ostacolato l'uscita di Sá sul corner decisivo, ma arbitro Chris Kavanagh ha deciso diversamente dopo aver fivisto l'azione tramite Var. Duro lo sfogo, a fine partita, del tecnico dei Wolves, Gary O'Neil. "Sto cercando di mantenere la calma - le sue parole -. Mi è capitato di essere coinvolto in alcuni di questi casi e di non averne avuti molti a nostro favore. C'è una zona grigia che può andare da una parte o dall'altra e quando va così non ero, e non sono, sicuro che vada a nostro favore". "Il Manchester City che ottiene una vittoria all'ultimo minuto è una cosa importante - ha aggiunto O'Neil -. Potrei essere lontano chilometri, ma se dovessi far arrabbiare qualcuno in una strada e ci fosse un piccolo e un grande, farei arrabbiare il piccolo...". A queste parole del suo collega ha replicato Guardiola: "Non l'ho capito, Bernardo Silva non disturba la posizione di Sà, che ha avuto una visione perfetta. E il colpo di testa di John Stones è stato magnifico". Intanto con il risultato di oggi il City è arrivato a 31 partite senza sconfitte in campionato, dove non perde dallo scorso dicembre, quando venne sconfitto dall'Aston Villa. Anche a questo proposito, una battuta (con stoccata a un collega) da parte di Guardiola: "non siamo abituati a vincere le partite alla fine, come è successo molte volte a Jurgen Klopp al Liverpool. Ma questo risultato ha un buon sapore per noi". E a proposito di Liverpool, sulla cui panchina ora c'è Arne Slot, i Reds hanno ottnuto oggi la loro settima vittoria in otto partite di campionato, ma i tre punti a spese del Chelsea sono stati particolarmente 'sudarti' per l'ottima prova dei Blues di Enzo Maresca. "Abbiamo perso, non siamo contenti, ma la prestazione con e senza palla è stata molto buona - le parole del manager italiano dei londinesi -. Sono stato molte volte in questo stadio, e vedere il Liverpool nella propria metà campo per molto tempo non è facile". A decidere la sfida sono state le reti di Salah su rigore (l'ex romanista contro il Chelsea segna sempre) e Jones per i Reds e di Jackson per i Blues. Ora in classifica il Liverpool è in testa con 21 punti e +1 sul Manchester City. A quota 17 sono Arsenal, prossimo avversario della capolista, e Aston Villa.