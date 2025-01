Sorpresa agli Australian Open: Learner Tien elimina Daniil Medvedev in cinque set

Quasi cinque ore di gioco non sono bastate a Daniil Medvedev, testa di serie n. 5 degli Australian Open, per superare lo statunitense Learner Tien che ha battuto il russo in cinque set quando a Melbourne erano ormai le 3 di notte. 6-3 7-6 6-7 1-6 7-6 il punteggio finale dopo 4 ore e 53 minuti di gioco a favore del classe 2005 Tien, arrivato dalle qualificazioni, che approda così al terzo turno del primo Slam della stagione.

Un match lungo e complicato per Medvedev che, dopo le intemperanze dei giorni scorsi, si è ripetuto, contro Tien: dopo aver subito un break nel primo set, poi perso, il russo ha scagliato violentemente la racchetta verso la sua panchina. Il tutto di fronte al folto pubblico della Margaret Court Arena ammutolito.