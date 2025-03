Soulé segna il gol più veloce della Roma in Serie A e batte l'Empoli 1-0

Una rete di Soulé dopo appena 23 secondi permette alla Roma di vincere al 'Castellani' contro l'Empoli, perché poi il risultato non cambia e il match finisce 1-0 per i giallorossi. La prodezza dell'argentino è anche un record, quello del gol più veloce della storia romanista in Serie A da quando il dato viene collezionato, ovvero dalla stagione 2004-'05. Prima di Soulé questo primato apparteneva a Francesco Totti, a segno dopo 30" contro il Cesena il 21 ottobre 2012. Ora la Roma, in striscia positiva da 12 partite (9 vittorie e 3 pareggi), è settima in classifica, a -4 da Lazio (che gioca domani contro l'Udinese) e Bologna.