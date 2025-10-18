Spagna contro la partita a Miami, Xabi Alonso 'falsa la Liga'

Non si placa la protesta nel campionato spagnolo contro la decisione della Liga di far disputare Villarreal-Barcellona il prossimo 20 dicembre a Miami, negli Usa: dopo le prime due gare della giornata Oviedo-Espanyol e Sevilla-Mallorca, anche in quella tra Girona e Barca, i giocatori sono rimasti immobili per i primi 15 secondi dell'incontro. I blaugrana hanno rispettato gli avversari ed hanno atteso che gli avversari iniziassero a giocare. La protesta è stata promossa dall'Afe, l'associazione dei calciatori del campionato. I capitani delle 20 squadre del campionato hanno criticato la decisione della Liga.

L'Afe ha avvisato della protesta un paio d'ore prima dell'inizio della giornata "contro un progetto che non ha l'approvazione dei principali protagonisti del nostro sport" e ha chiesto alla Liga "la creazione di un tavolo negoziale" in cui "siano soddisfatte le esigenze e le preoccupazioni dei calciatori e sia garantita la protezione dei loro diritti lavorativi e il rispetto della normativa vigente". La Liga ha risposto sottolineando che "ai giocatori in 10 anni ha contribuito con oltre 100 milioni di euro".

A dare manforte ai calciatori anche l'allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, che in conferenza stampa prima della partita con il Getafe ha appoggiato la protesta: "Siamo contro perché altera la competizione. Non c'è stata unanimità o consultazione per giocare in un campo neutro - ha spiegato - Le proteste sono positive perché molti club hanno questo sentimento".

Per la partita a Miami, Villareal e Barcellona dovrebbero incassare tra i cinque ed i sei milioni ciascuno. Il Villareal offrirà ai suoi abbonati il viaggio gratuito negli Usa o un rimborso parziale dell'abbonamento.