Spalletti all'esordio Juve 'lavoriamo per far nascere empatia'

"Si deve puntare sui rapporti, sulle relazioni: conta sempre la squadra, non il singolo: bisogna instaurare un bel rapporto, poi con autodisciplina ti svegli e ti ritrovi a un livello superiore". Così Luciano Spalletti, chiamato in corsa sulla panchina della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della sua gara d'esordio contro la Cremonese. "Dobbiamo stare insieme qualche mese e se riuciamo a far nascere empatia tutto sarà molto più bello. Avere coraggio diventa naturalmente fondamentale" ha sottolineato il tecnico toscano, ex ct della Nazionale.