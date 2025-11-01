Spalletti 'buona partita Juve, ma dobbiamo migliorare'

Acquista il giornale
di Redazione Sport
1 novembre 2025
"La strada è lunghissima, abbiamo fatto una buona partita ma bisogna migliorare. Abbiamo creato diverse occasioni ma le abbiamo sciupate". Luciano Spalletti sintetizza così la sua prima partita e vittoria sulla panchina della Juventus a Cremona. "Ho trovato una squadra in condizione - spiega a Dazn - si vede che Tudor ha allenato la squadra. La classifica? C'è questa pressione che subisce la Juventus dal punto di vista storico. Oggi sono molto contento, abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo pressato e anche sofferto, ma sono contento".

