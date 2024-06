Spalletti, con Spagna dobbiamo essere disposti a sporcare abito

"Siamo vestiti da Giorgio Armani conosciuto in tutto il mondo, si va lì con lo stesso abito, anche se dobbiamo misurarci con una delle scuole più forti. Non vogliamo avere rimpianti di non aver provato a fare le sostre cose, sarà difficoltoso, andremo lì vestiti bene e disposti a sporcarci gli abiti se ce ne fosse bisogno". Così Luciano Spalletti alla vigilia della seconda partita dell'Italia agli Europei di calcio contro la Spagna. Chi è il rigorista dell'Italia? "Scamacca, Retegui, Dimarco. Poi secondo me li sa battere anche Calafiori e Jorginho. Tanto se ne batte uno o due per ora, bisogna sempre avere quello di scorta se il tiratore iniziale non se la sente"