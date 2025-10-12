Spalletti 'in Nazionale forse c'era bisogno di più leggerezza'

"In Nazionale ho cercato di trasferire il mio modo di essere e forse ho sbagliato. E i giocatori a volte non sono andati bene. Invece forse c'era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi". Lo ha detto l'ex ct azzurro Luciano Spalletti, intervenendo al Festival dello sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello sport e da Trentino Marketing.

"Io ho cercato di fare capire che il calcio è una cosa seria - ha proseguito l'ex ct -. Mi sono sempre fatto la domanda di come i giocatori avrebbero preso le mie parole. Certo avrei preferito non fare la brutta figura in Nazionale ma purtroppo è andata così".