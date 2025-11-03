Spalletti, la Champions è la suite del calcio

"Se il calcio fosse un grande hotel, la Champions League sarebbe la suite o la lounge di questo sport": il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, fa questo paragone in vista del suo esordio in campo europeo alla guida dei bianconeri.

"Giocare ogni tre giorni non è un alibi, facciamola finita, perché il calcio è questo e non ci sono scappatoie - dichiara in conferenza stampa - e siamo curiosi di vedere ciò che troveremo: puoi fare la scelta giusta, sbagliata oppure decidere di non scegliere, quest'ultima strada è quella peggiore di tutte. E noi dobbiamo avere il coraggio di scegliere ciò che vogliamo fare".