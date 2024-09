Spalletti 'mia estate bruttissima, mi sento responsabile'

"Ho passato un'estate bruttissima, pensando all'ultima gara del l'Europeo": Luciano Spalletti ritrova la nazionale, nel primi ritiro dopo il disastro di Euro 2024, e non fa giri di parole. "Mi sento responsabile di quel che è successo - ha detto il ct azzurro nella prima conferenza stampa del ritiro, in vista della Nations League - I giocatori sono totalmente sollevati da queste responsabilità, come ho detto loro anche oggi: ho messo troppa pressione addosso, non ho dato il tempo di gustarsi la maglia azzurra addosso". "Ora - ha concluso - devo essere il primo a cambiare e a credere di avere una forza diversa sui miei giocatori".