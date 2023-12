Spalletti, squadra e Maradona, obiettivo Napoli

Diego ha ricevuto la cittadinanza, ma non possiamo fare paragoni di questo livello. Ho avuto calciatori che hanno dimostrato di poter lavorare insieme, e anche con la città di Napoli, per raggiungere il livello del numero uno del mondo. Questo è quanto ha dichiarato Luciano Spalletti rispondendo alla domanda sulla cittadinanza onoraria data precedentemente a Maradona. "Non so se riuscirò a essere forte come i napoletani, ma mi impegnerò al massimo per sostenere questa città". Alla squadra, Spalletti ha spiegato: "Devo ringraziare i calciatori, e lo farò ufficialmente, per quello che mi hanno dato. Se io sono qui e vengo premiato con questa cittadinanza, il merito è soprattutto loro, per quello che mi hanno messo a disposizione e per la fatica che hanno fatto. Ho lavorato con una squadra molto forte e con degli uomini veri, per cui sono convinto che questa squadra abbia le stesse potenzialità per andare avanti".