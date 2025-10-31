Spalletti, "voglio riportare la Juventus in alto"

"Le aspettative sono molto alte, in me prevale la voglia di riportare in alto questo grande club": sono le prime parole di Luciano Spalletti da nuovo allenatore della Juventus. "Ho rispetto del lavoro di Tudor, lo saluto calorosamente e so che è una persona vera e un professionista esemplare - continua dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium - e troverò una squadra in buone condizioni, ma dobbiamo lavorare".