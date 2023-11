Sport: Cito, 'norma tecnici-militari? Bene parole Abodi'

"Sono felice delle parole del Ministro Abodi riguardo alla possibilità di modificare la norma che impedirebbe ai tecnici militari di svolgere le proprie attività all'interno delle federazioni". Lo sottolinea il presidente della federazione italiana t aekwondo, Angelo Cito, in riferimento alla norma inserita nell'ultimo decreto correttivo della riforma dello sport che di fatto sta impedendo alle federazioni di poter sottoscrivere con i tecnici appartenenti ai gruppi sportivi militari un regolare contratto di collaborazione per le loro prestazioni svolte nell'ambito degli staff tecnici nazionali. "Confido tanto nel ministro e nella collaborazione degli altri ministeri", aggiunge Cito, riferendosi ai dicasteri del Lavoro e della Difesa. Stamattina Abodi ha detto che il problema sarà risolto entro la fine dell'anno: "Ho avuto modo di approfondire questo tema con il Ministro qualche settimana fa, sono convinto che stia lavorando per risolverlo - continua Cito - Prima è, meglio è, perché ciò permetterà agli staff tecnici delle nazionali di lavorare più serenamente in un periodo delicato come quello che porta alle Olimpiadi".