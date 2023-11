Sport: da Casini a Salis, parte a Roma Avvio anno sociale UsAcli

Dal presidente della Serie A, Lorenzo Casini, a quello della Fidal, Stefano Mei. L'assemblea di Avvio dell'Anno sociale 2023 dell'Us Acli è una passerella di ospiti con al centro lo sport tra ingresso in Costituzione e l'applicazione della riforma. Una tre giorni, cominciata oggi a Roma, non solo di confronto e racconto di quanto fatto nell'anno che volge al termine, ma anche di festa perché verranno celebrati i 60 anni dell'Ente. "Apriamo non solo tracciando le linee guida per il prossimo anno associativo ma abbiamo un'importante ricorrenza da festeggiare - l'esordio del presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo -. Una responsabilità che sentiamo, soprattutto in un momento di tanti cambiamenti. Per questo i lavori di questi giorni cercheranno di rendere fruibili e leggeri temi importanti come quelli che tratteremo". Poi la tavola rotonda "Quale sport in Costituzione", un dibattito moderato dal capo redattore ANSA sport, Piercarlo Presutti, che ha visto susseguirsi tanti ospiti: oltre a Lembo, Mei, Casini, il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, il presidente del Cip, Luca Pancalli, e la vice presidente vicaria del Coni, Silvia Salis. "E' molto bello che lo sport sia in Costituzione, però si deve tradurre in pratica, perché in Italia è ancora un lusso", ha esordito la Salis. Un punto sul quale ribatte anche Pancalli affinché lo sport "diventi un diritto". E' indubbio, però, per Casini come "l'ingresso in Costituzione rappresenti una spinta per il nostro mondo", mentre Mei rileva che "dopo il Covid si è riscoperta la valenza sociale dell'attività sportiva". Infine le parole di Siniscalchi: "Più volte il ministro Abodi ha detto che lo sport nella Carta è un punto di partenza e prima non c'era nemmeno quello, c'era solo il senso di responsabilità che comunque oggi resta".