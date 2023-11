Sport e Salute: Nepi, Palestre scuole da pensare per giovani

"Sport nelle scuole? Non dobbiamo trovare alibi: partiamo da una situazione deficitaria per quanto riguarda le palestre scolastiche, ma oltre a costruirle, dobbiamo pensarle per coloro ai quali sono destinate, ossia ragazzi nativi digitali che vedono lo sport in funzione di quelli che sono i loro bisogni di vita". Lo ha detto l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, a margine della presentazione dei due progetti "Scuola Attiva Kids per la Lombardia" e "Sport e Giovani, crescere insieme", oggi a Roma, al Foro Italico. "Vogliamo continuare a essere in perfetta sintonia con l'indirizzo politico che sta prendendo la Regione Lombardia, questi progetti possono essere adattati anche in altri Regioni", continua Nepi.