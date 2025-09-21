Sport e Salute: Nepi 'sport non è solo movimento è vita'

Acquista il giornale
di Redazione Sport
21 settembre 2025
"Abbiamo scelto un segno aperto, inclusivo, in movimento. Un simbolo che rappresenta ciò che siamo: una comunità viva, che crede nello sport come strumento di unione e trasformazione sociale". Così l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, commenta il nuovo logo della società svelato questa mattina. "Perché lo sport non è solo movimento. È identità. È incontro. È futuro. È vita", aggiunge. "La nostra missione - conclude Nepi - è sviluppare e far fare sport come forma di educazione permanente al bene. E farlo sapendo che tutto si costruisce insieme, mai da soli".

