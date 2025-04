Sport e Salute ricorda Papa Francesco: un legame speciale con lo Stadio Olimpico

"Lo sport è un luogo di incontro dove persone di ogni livello e condizione sociale si uniscono'. Parole come queste e le emozioni vissute nelle due occasioni in cui è stato con noi allo Stadio Olimpico, l'ultima delle quali lo scorso mese di maggio per la Giornata Mondiale dei bambini, rimarranno nei nostri cuori. Continueremo a sentirlo vicino, custodendo e curando l'albero d'ulivo che benedisse nel 2013 in occasione di Italia-Argentina e che abbiamo piantumato nel cuore dello stadio Olimpico". Così il Presidente Marco Mezzaroma, l'Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris e tutte le donne e gli uomini di Sport e Salute ricordano Papa Francesco, scomparso all'età di 88 anni.