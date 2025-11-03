Sport: Iscs, presentato il piano strategico al Consiglio Coni

L'Istituto per il credito sportivo e culturale (Iscs) ha presentato al Consiglio nazionale del Coni il proprio piano strategico per il quinquennio 2025-30, che prevede la mobilitazione di risorse per quattro miliardi per attivare oltre cinque miliardi di nuovi investimenti nei settori sport e cultura. "E' un piano ambizioso, ma oggi siamo in grado di offrire un'ampia gamma di strumenti finanziari da mettere a disposizione degli organismi sportivi", ha detto il presidente Iscs, Beniamino Quintieri.

Presente anche l'ad dell'istituto, Antonella Baldino, che ha parlato di "un patto di collaborazione tra il sistema sportivo e della sua banca, un'alleanza fondata sulla condivisione di valori perché c'è ancora da fare e non mancano le sfide, come colmare il gap infrastrutturale. Nel nostro piano l'obiettivo è svolgere il ruolo di partner strategico per il settore nel suo complesso", ha concluso.

Dal piano si stimano poi venti miliardi di benefici sociali attesi (Sroi >4x) attraverso interventi mirati a promuovere lo sviluppo sostenibile, potenziare l'infrastrutturazione dei territori e rafforzare la competitività locale.