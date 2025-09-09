Sport: 'Oltre Consulting' rafforza capacità di delivery globale
Formalizzata la partnership con 4EON negli Stati Uniti
Oltre Consulting, società di consulenza nata nel 2023, annuncia una mossa strategica per rafforzare il proprio posizionamento nel mercato internazionale dello sport marketing: la formalizzazione della partnership con 4EON, azienda leader con sede a Miami, attiva in eventi globali, esperienze sportive e brand activation. La collaborazione con 4EON, società fondata nel 2001 con sede principale a Miami e uffici a New York, che annovera tra i suoi clienti prestigiosi marchi internazionali come EssilorLuxottica, Bulgari, Kering, Valentino, Safilo, Versace, Piaggio, Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Kate Spade, Cartier, Tom Ford, Amazon, Marcolin, Thelios, Dior, Fendi, Campari, Adidas, Ralph Lauren, Dita e molti altri, consente a Oltre Consulting di ampliare la propria capacità operativa su scala globale.
Questa partnership unisce un team di professionisti e un'ampia gamma di servizi in grado di soddisfare le esigenze dei più importanti eventi sportivi mondiali: dalle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 alla Coppa del Mondo Fifa 2026 negli Stati Uniti e Olimpiadi Estive Los Angeles 2028. In un contesto in cui l'experiential marketing sarà la leva centrale per il coinvolgimento e la creazione di contenuti immersivi ad alto impatto, Oltre Consulting è in grado di coniugare esperienza internazionale, presenza diretta sul territorio e solide capacità relazionali e narrative, sia in ambito corporate che sportivo.
"In oltre trent'anni di esperienza ho imparato che i legami più forti si costruiscono sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze. I progetti per il Governo Indonesiano ne sono stati un esempio. Questa partnership rappresenta il punto di incontro ideale tra la visione europea che ci contraddistingue e l'energia d'azione americana," afferma Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting. "Per 4EON le partnership strategiche sono la chiave del successo. Con Oltre Consulting condividiamo valori, visione e passione, che ci permettono di offrire un nuovo livello di coinvolgimento e storytelling a livello mondiale", aggiunge Davide Bolis, Ceo di 4EON.
Questa partnership consente di progettare e realizzare progetti di alta qualità che coinvolgono il pubblico attraverso un mix innovativo di sport e intrattenimento, generando una significativa attenzione mediatica. Oltre Consulting è attualmente impegnata in progetti di comunicazione e attivazione per club, brand, club e istituzioni, sia in Italia che all'estero. La collaborazione con 4EON consentirà di scalare eventi globali, offrendo soluzioni su misura anche per FIFA, Formula 1, Cio e altri grandi player dello sport business.
