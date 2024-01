Sport protegge i bambini dall'assuefazione digitale, l'uva è la soluzione.

Secondo Michele Uva, direttore della sostenibilità sociale e ambientale della UEFA, l'attività fisica non solo favorisce il benessere fisico, mentale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi, ma anche insegna importanti valori come il lavoro di squadra, il cameratismo e la disciplina. Lo sport, inclusa la pratica del calcio, offre ai giovani l'opportunità di imparare a comunicare, cooperare e rispettare gli altri. Durante il panel 'Human Change' al World Economic Forum a Davos, Uva ha evidenziato il potenziale del calcio nel proteggere i bambini dagli effetti negativi della dipendenza digitale. La campagna Human Change è un'iniziativa globale che coinvolge esperti con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui rischi che i social media e i dispositivi digitali possono comportare per il benessere mentale dei bambini. Uva ha spiegato che il calcio, insieme ad altri sport, può contrastare il senso di solitudine e isolamento sociale causato dall'uso eccessivo dei dispositivi digitali. Secondo Uva, il calcio ha un ruolo fondamentale nel proteggere e influenzare i bambini, offrendo alle federazioni, alle leghe, ai club e agli allenatori uno strumento prezioso per influenzare e ispirare le generazioni più giovani. Attraverso il calcio, è possibile trasmettere messaggi essenziali sull'uso responsabile della tecnologia, sull'importanza dell'attività fisica e delle relazioni umane, nonché sulla necessità di proteggere i bambini dalla dipendenza digitale.