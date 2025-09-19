Sport: Rsg Group Italia annuncia la partnership con Serenis

Il benessere nasce dall'equilibrio tra corpo e mente. Con questo obiettivo, RSG Group Italia - leader mondiale nel settore del fitness e presente in Italia con i marchi McFIT, Gold's Gym e John Reed Fitness - annuncia una nuova partnership con Serenis, centro medico online specializzato in psicoterapia e nutrizione, oggi presente anche con sedi fisiche a Roma e Milano.

La collaborazione prevede una comunicazione congiunta online e offline: dai canali social fino a una campagna visiva impattante all'interno dei centri fitness RSG Group in tutta Italia. Un'iniziativa che intende promuovere un concetto di benessere completo, in grado di integrare attività fisica, salute mentale e corretta alimentazione.

Per RSG Group, il fitness è sinonimo di uno stile di vita sano e felice, dentro e fuori la palestra. Serenis condivide la stessa visione, offrendo un supporto concreto attraverso percorsi psicoterapeutici e nutrizionali pensati per migliorare la qualità della vita delle persone.

Grazie all'accordo, gli abbonati e i dipendenti RSG Group Italia potranno usufruire di convenzioni dedicate su sedute di terapia e nutrizione offerte da Serenis. L'agevolazione è accessibile direttamente online oppure tramite QR code presente sui materiali informativi affissi nei club dei tre marchi RSG Group presenti in tutta Italia.

"Crediamo fermamente che fitness, salute mentale e corretta alimentazione siano tre elementi strettamente interconnessi. Da sempre RSG Group Italia ha l'obiettivo di rendere il fitness accessibile al maggior numero possibile di persone, offrendo loro l'opportunità di rimanere in movimento, sempre e ovunque. Siamo orgogliosi di poter rafforzare questo impegno attraverso la nuova partnership, che consentirà ai nostri abbonati e ai nostri collaboratori di accedere in modo agevolato ai servizi di Serenis, abbracciando così una visione del benessere davvero a 360°", afferma Giuseppe Ingenio - Partnership B2B & Marketing Specialist RSG Group Italia.

"Siamo convinti che il futuro del benessere passi dall'integrazione tra mente e corpo. La collaborazione con RSG Group ci permette di rafforzare questo approccio, portando il supporto psicologico e nutrizionale all'interno di spazi dedicati alla cura fisica. È un passo importante per normalizzare la salute mentale, renderla parte della quotidianità e avvicinare sempre più persone a uno stile di vita equilibrato e completo", aggiunge Veronica Castelli, Head of Brand & Creative Serenis.

Con questa collaborazione, RSG Group e Serenis rafforzano il loro impegno verso una visione di benessere integrata, capace di rispondere alle esigenze di una comunità sempre più attenta all'equilibrio psicofisico.