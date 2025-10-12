Sport:Aces annuncia riconoscimenti a città e comuni europei 2027

Con le lettere ufficiali inviate oggi dalla sede Aces di Bruxelles, sono stati resi noti i riconoscimenti assegnati ai Comuni italiani che, a seguito delle valutazioni delle Commissioni Aces svoltesi dal mese di maggio da nord a sud del Paese, hanno completato con successo l'intero percorso per il titolo European City/Town/Community of Sport 2027, dalla preparazione del dossier alla visita di valutazione. Un risultato che conferma la qualità dei progetti sportivi e sociali realizzati dalle Amministrazioni e il ruolo dei Comuni italiani nella promozione dello sport come strumento di benessere e inclusione.

I Comuni che hanno ottenuto il titolo sono i seguenti:

European City of Sport 2027 : Bergamo, Erice, Ferrara, Ragusa

: Bergamo, Erice, Ferrara, Ragusa European Town of Sport 2027 : Agropoli, Bogliasco, Cattolica, Civita Castellana, Palmi (per un ex aequo tra il quarto e il quinto posto in graduatoria)

: Agropoli, Bogliasco, Cattolica, Civita Castellana, Palmi (per un ex aequo tra il quarto e il quinto posto in graduatoria) European Town of Sport 2028 : Cavarzere, Tito (i due Comuni, pur avendo partecipato alla competizione per il 2027, grazie al buon punteggio ottenuto sono stati ufficialmente designati come European Town of Sport per l'anno 2028, in base alla programmazione delle candidature future)

: Cavarzere, Tito (i due Comuni, pur avendo partecipato alla competizione per il 2027, grazie al buon punteggio ottenuto sono stati ufficialmente designati come European Town of Sport per l'anno 2028, in base alla programmazione delle candidature future) European Community of Sport 2027: Terra di Incontro Brianza Martesana (Comune capofila Pessano con Bornago)

Il prossimo appuntamento sarà a Roma, in occasione del Gala ACES, che si terrà lunedì 10 novembre alle ore 15:30 presso il Salone d'Onore del CONI: un momento di condivisione con i partner istituzionali, durante il quale verranno consegnate le ciotole di benemerenza e le targhe ai Comuni titolati.