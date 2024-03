Stadi: Abodi, serve una norma per snellire le procedure

"Siamo il Paese più arretrato per quanto riguarda gli stadi di calcio. Ma io sono abituato a pensare che i momenti negativi sono anche momenti di opportunità. Per questo parlai di un commissario per gli stadi. Serve una modalità che metta tutti nelle stesse condizioni nei rapporti istituzionali e negli iter amministrativi". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento "Sostenibilità e lealtà sportiva" promosso dall'Associazione Davide Astori in scena al Coni. "Ci deve essere un coordinatore del procedimento che abbia capacità di supportare - ha aggiunto -. Serve anche una norma che consenta di snellire le procedure". Poi ancora: "Bisogna avere coscienza degli errori fatti e il primo messaggio deve partire dal sistema calcio nella sua massima espressione, da Federazione e Lega. L'espressione di queste carenze i fatturati. Mettiamoci nella condizione di avere infrastrutture moderne e non solo perché avremo gli europei nel 2032".