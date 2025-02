Stefan Rogentin domina la prima prova della discesa di Crans Montana

Nella prima prova cronometrata della discesa di Crans Montana, lo svizzero Stefan Rogentin ha fissato a il miglior tempo in 2'00″27, con 23 centesimi di vantaggio sull'austriaco Stefan Eichberger e 36 sull'azzurro Mattia Casse. Molti atleti partiti oltre il numero 30 si sono poi piazzati nelle prime posizioni della classifica, segno che la gara in programma sabato non si potrà considerare chiusa fino alla fine delle discese.

Buon 14/o tempo poi per il brianzolo Nicolò Molteni, staccato di 87 centesimi dal leader, seguito dal valdostano Benjamin Alliod, riuscito a contenere in 91 i centesimi di svantaggio. Molti tra i migliori velocisti hanno però solo studiato la pista, come lo svizzero Franjo Von Allmen, fresco campione del mondo della specialità, con il 26/o tempo. Stessa cosa anche per gli altri azzurri con Christof Innerhofer 21/o a 1″11, Florian Schieder 27/o a 1″41, Matteo Franzoso 32/o a 1″59, Giovanni Franzoni a 2″29 e Dominik Paris a 3″78.

Il programma prevede una seconda e piu' probante prova cronometrata. Sabato la gara discesa e domenica un superG.