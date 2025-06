Si é chiuso al primo turno il torneo Atp 250 di Stoccarda per Fabio Fognini. L'italiano, in campo grazie ad una wild card e che qui si aggiudicò un titolo nel 2013, ha perso in tre set contro il francese Corentin Moutet, al suo sedicesimo match in carriera sull'erba, col punteggio di 6-4, 6-7, 6-3.