E' già finito il torneo di Stoccarda (Atp 250 sull'erba) per Lorenzo Sonego. Nel primo turno il torinese, n.45 del mondo, é stato confitto in tre set (6-7, 7-5, 6-4) e due ore e quaranta minuti di gioco, dal francese Quentin Halys, n.47 del ranking. Per Sonego é la quinta sconfitta all'esordio negli ultimi sei tornei disputati.