Stop a vendita biglietti Internazionali, Fitp 'problema tecnico'

E' bloccata da giorni la vendita dei biglietti degli Internazionali d'Italia sul sito internet del Master 1000 che andrà in scena il prossimo maggio al Foro Italico. "Solo un problema tecnico", dice la Federazione Italiana Tennis e Padel per spiegare le difficoltà riscontrate dai tifosi nelle ultime ore, negando quindi che ci possa essere "una correlazione con i recenti attriti avuti con Sport e Salute", nati dal decreto sport che ha visto la società di governo entrare nell'organizzazione delle Finals di Torino e proseguiti con l'allungarsi della trattativa, ancora in corso, per il rinnovo del contratto di servizio del Foro Italico.

La vendita dei biglietti per l'edizione 2026 degli Internazionali - cominciata il giorno dopo la finale persa il 18 maggio scorso da Sinner contro Alcaraz - é però al momento ferma. "Non sappiamo stimare la durata del disservizio", aggiunge la federazione, mentre Sport e Salute per le spiegazioni rimanda alla Fitp che è titolare del portale di vendita dei biglietti.