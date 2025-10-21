Su DAZN la 7/a giornata di Serie A sfiora i 6,3 milioni

Su DAZN il 7/o turno della Serie A di calcio 2025-'26 supera il muro dei 6milioni di spettatori (6.282.266) e va a consolidare una media cumulata di 5,4milioni che è in linea con quella stagione '22-'23 quando c'era un sistema di co-esclusive differente. I match in esclusiva su DAZN spingono l'audience: domenica sera Milan-Fiorentina è stato quello più visto con 1.420.364 spettatori (lo scorso anno aveva totalizzato, nello stesso orario, 1.140.935), seguito dalla sfida Como-Juventus che ha totalizzato 1.238.583 di spettatori. Roma-Inter, invece, nonostante la co-esclusiva, ha registrato una buona performance, chiudendo a quasi 1.100.000 spettatori (1.054.624) confermandosi un appuntamento di rilievo per gli appassionati.