Successi mondiali traino per pallavolo, per italiani sport top

Le vittorie mondiali della nazionale maschile e di quella femminile di pallavolo hanno acceso il cuore e l'orgoglio degli italiani. Non solo entusiasmo per il risultato, ma anche un riconoscimento strutturale della pallavolo italiana come eccellenza: alla domanda "Secondo lei in quale sport l'Italia è più forte?", la pallavolo emerge al primo posto con il 37% delle preferenze, superando il calcio (22%) e il tennis (22%). Mentre per il 72% degli italiani si sente molto o abbastanza orgoglioso per la vittoria nella rassegna iridata 2025.

"Questi dati - commenta Livio Gigliuto, presidente di Istituto Piepoli - raccontano una svolta nell'immaginario sportivo degli italiani. La pallavolo, grazie alle contemporanee vittorie mondiali delle due nazionali, quella femminile e quella maschile, è percepita come simbolo di un'Italia sportiva che sa vincere, emozionare e unire. È un segnale della crescente centralità del volley non solo nella vita sportiva, ma più in generale nel sentimento dell'Opinione".

La ricerca dell'Istituto Piepoli è stata condotta con tecnica mista CATI/CAMI/CAWI su un campione di 500 individui rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.