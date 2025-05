Sun Yang torna in vasca ai campionati cinesi ma escluso dai mondiali di Singapore

Il tre volte e discusso campione olimpico di nuoto Sun Yang torna in vasca ai campionati cinesi, ma per lui porte sbarrate ai mondiali in programma questa estate a Singapore. Sospeso più volte per doping, a Sun Yang è stato concesso di partecipare alla competizione nazionale in programma a Shenzhen, ma le norme antidoping cinesi impediscano all'ex detentore del record mondiale di qualificarsi per i Campionati mondiali del 2025.

Il trentatreenne è tornato in vasca l'anno scorso dopo aver scontato una lunga squalifica. Sun Yang è stato sospeso per otto anni dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) nel 2020, stop dimezzato in appello. Ma il nuotatore cinese era stato già squalificato nel 2014 dopo essere risultato positivo a una sostanza vietata.

I campionati cinesi, che dureranno una settimana, sono l'unico evento di qualificazione per i mondiali di Singapore. Ma a prescindere dalla sua prestazione, Sun Yang non potrà essere ammesso alla squadra nazionale, poiché la Chinese Swimming Association proibisce agli atleti che hanno scontato una sospensione per doping di 12 mesi o più di rappresentare la squadra nazionale. Restrizione che invece non vale per i tornei nazionali.

Detentore di 11 titoli mondiali, Sun Yang dovrebbe affrontare il suo connazionale Pan Zhanle, 20 anni, che ha battuto il record mondiale nei 100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi. Sun Yang è stato il primo nuotatore cinese a vincere un titolo olimpico tra gli uomini alle Olimpiadi di Londra del 2012, vincendo i 400 e i 1.500 metri stile libero.