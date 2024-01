Supercoppa, riconoscimento al giocatore più meritevole al termine di ogni partita

La Lega Serie A ha annunciato che tutte e tre le partite della Supercoppa italiana, ovvero le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, seguite dalla finale, saranno seguite dalla premiazione del miglior giocatore del match. Tale riconoscimento sarà assegnato utilizzando un sistema di rating brevettato e scientificamente validato, che terrà conto non solo dei dati statistici e degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali. Questo permetterà di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla, i movimenti ottimali, le scelte di gioco e il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra. La Supercoppa del 2024 sarà anche la prima ad avere un pallone dedicato, che celebra il nuovo formato a quattro squadre. La Lega Serie A e Puma hanno collaborato per realizzare una nuova versione del pallone Orbita Serie A 2023/2024, caratterizzata dal colore oro. Questa edizione speciale sarà disponibile nelle due versioni Fifa Quality PRO e Hybrid.