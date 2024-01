Supercoppa:Fiorentina; Italiano, 'fieri di giocare questa sfida'

"E' già una vittoria essere qui, insieme a grandi squadre, siamo fieri e orgogliosi, giocheremo liberi di testa e faremo di tutto per mettere in difficoltà il Napoli e raggiungere la finale". Così Vincenzo Italiano presentando a Riad la semifinale di Supercoppa in programma domani alle 20 (ora italiana) contro la formazione partenopea. "Vero che in campionato abbiamo vinto al Maradona ma da quella partita è passato tanto tempo e sono accadute tante cose - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - La sfida di domani sarà tutta un'altra storia. L'obiettivo è lo stesso per tutti, raggiungere la finale e arrivare a giocarci questo trofeo. Se Nico Gonzalez sarà disponibile? Si è allenato in gruppo oggi solo per una ventina di minuti, è guarito ma non può essere ancora pronto e lo stesso vale per Dodò". Insieme a Italiano ha parlato Nikola Milenkovic, uno dei veterani della squadra: "Non ci sentiamo favoriti, il Napoli è la squadra campione d'Italia in carica, però siamo molto carichi, ambiziosi e abbiamo fame".