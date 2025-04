Svelate a Expo Osaka le torce di Milano-Cortina 2026 con messaggio di pace

Alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono state svelate a Expo Osaka la torcia olimpica e quella paralimpica di Milano-Cortina 2026. Le torce, disegnate dall'architetto Carlo Ratti, sono state svelate nel corso di una cerimonia nel Padiglione Italia dell'esposizione universale in contemporanea con un evento in collegamento a Milano.

"Dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi di Milano-Cortina possano veramente essere un altro forte messaggio di pace in un momento in cui alle porte dell'Europa si combattono due guerre. Abbiamo visto cosa è successo ieri" a Sumy, "un criminale attacco russo contro la popolazione civile in Ucraina. Mi auguro che si possa, quando si inizieranno i giochi olimpici, aver già concluso la fase della guerra, così come ci auguriamo che possa tornare la pace per il popolo palestinese, possano essere liberati tutti gli ostaggi". Ha detto il ministro.

Insieme alle torce, "le tedofore portano un messaggio di pace e mi auguro che possano arrivare con la luce a Mosca a Kiev, a Tel Aviv a Gaza e in ogni luogo dove si soffre", ha detto Tajani.