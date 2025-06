Tadej Pogačar trionfa a Valmeinier 1800 e consolida la maglia gialla

Tadej Pogačar ha conquistato in solitaria la vittoria nella tappa regina del Critérium del Delfinato a Valmeinier 1800, consolidando la maglia gialla alla vigilia dell'arrivo finale. Lo sloveno ha sprintato a 12 chilometri dal traguardo sull'ultima delle tre salite di questa tappa. Ha poi gestito la corsa fino a vincere con 14 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard.

In classifica generale, Pogačar ora conduce su Vingegaard con 1'01 e sul tedesco Florian Lipowitz, terzo nella tappa, con 2'21, mentre Remco Evenepoel, che ha rapidamente perso posizioni, è quarto a 4'11. Si tratta della 98ma vittoria in carriera per Pogacar, che, a soli 26 anni, diventa il corridore in attività con il maggior numero di successi.

La Visma di Vingegaard ha comunque provato il tutto per tutto, attaccando dal chilometro zero con Victor Campenaerts, mandando Sepp Kuss nella fuga di giornata e persino stringendo i denti nella parte finale del Col de la Croix de Fer con Matteo Jorgenson. Ma nulla ha arginato la potenza di fuoco del campione del mondo che, come ieri a Combloux, ha staccato Vingegaard e il resto del piccolo gruppo di favoriti in pochi metri.