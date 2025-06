Taekwondo al Foro Italico: Successo del Kim e Liù e Olympic Dream Cup

Il taekwondo colora il Foro Italico trasformando il cuore dello sport italiano in un palcoscenico che esalta lo sport di base e valori come identità, visione e appartenenza. Quattro giorni con circa 5000 persone e due eventi come il Kim e Liù, il più grande evento europeo di taekwondo per giovani, con oltre 2000 bambini dai 6 ai 12 anni in gara, e l'Olympic Dream Cup, la Coppa Italia a squadre regionali che ha visto in gara quasi 1000 atleti, incoronato la Puglia dopo sfide tra i migliori talenti del panorama nazionale.

"Credo si possa parlare di un successo totale, non solo per i numeri che abbiamo registrato. Ogni minuto vissuto in questo straordinario evento ci ripaga del lavoro che la federazione fa per promuovere e sviluppare il taekwondo nel nostro Paese, dal centro alla periferia. Da presidente non posso che essere orgoglioso e ringraziare gli atleti che hanno partecipato, le loro famiglie per i sacrifici, le palestre per il lavoro di preparazione e la collaborazione, che fanno di questo evento un unicum nel panorama sportivo internazionale", le parole del presidente Fita Angelo Cito.

E tra i presenti anche le visite del ministro dello sport Abodi, insieme a Sport e Salute, Coni e Comune di Roma. "Ogni anno riusciamo in qualche modo a stupirli. Dai bambini, alla terza età, senza dimenticare i nostri volontari, i migliori atleti italiani e la novità assoluta del Virtual Taekwondo, curiosità, passione, agonismo, tecnologia, solidarietà, sono un mix vincente. Ma a certificare l'importanza di un evento sportivo sono gli atleti e i loro risultati, il resto è una piacevole condivisione della passione sportiva che tutti noi abbiamo per lo Sport", conclude Cito.

Quello del taekwondo, però, è solo un arrivederci perché nel 2026 e nel 2027 il World Taekwondo Grand Prix tornerà proprio a Roma, confermando la Capitale come punto di riferimento per l'élite mondiale della disciplina.