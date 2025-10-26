Acquista il giornale
Taekwondo: Alessio argento nei -87kg ai Mondiali di Wuxi

Il campione azzurro battuto in finale dall'egiziano Eissa

di Redazione Sport
26 ottobre 2025
L'azzurro Simone Alessio ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria -87 kg ai Mondiali di taekwondo in corso a Wuxi, in Cina. Alessio, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, era a caccia della terza medaglia d'oro mondiale in tre diverse categorie - Manchester 2019 nei -74 kg e Baku 2023, negli -80 kg - ma è stato battuto in finale dall'egiziano Seif Eissa.

Quella del campione livornese è la prima medaglia conquistata dalla spedizione azzurra nei campionati iridati, cui partecipano quasi mille atleti e atlete. Il bronzo è andato al polacco Szymon Piątkowski e all'ucraino Artem Harbar, che Alessio ha sconfitto in semifinale.

