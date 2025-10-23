Taekwondo: Cito confermato in Esecutivo federazione mondiale

Angelo Cito, presidente della federazione italiana taekwondo, è stato rieletto nell'esecutivo della World Taekwondo (WT), ottenendo 87 voti, tra i risultati più alti per l'ingresso nel massimo organo di governo della Federazione internazionale, nell'assemblea generale della Wt svoltasi nella cinese Wuxi, città vicino a Shanghai, alla vigilia del via ai Mondiali 2025, e nella quale è stato confermato Chungwon Choue alla presidenza. Il nuovo Consiglio entra in carica alla fine dei campionati e restera' n carica per il prossimo quadriennio, fino al 2029.

"Questa riconferma è per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità verso tutto il movimento del taekwondo - ha dichiarato Cito - A livello mondiale, la nostra disciplina sta vivendo una fase di crescita straordinaria: più moderna, più inclusiva, più attenta ai valori umani che ne sono alla base. Il lavoro svolto negli ultimi anni dalla World Taekwondo ha dimostrato che si può coniugare tradizione e innovazione, tecnologia e rispetto, creando un modello sportivo capace di ispirare milioni di giovani in ogni continente".

"In Europa - ha aggiunto il presidente della Fita - dove il livello tecnico e organizzativo è tra i più alti al mondo, il nostro compito sarà quello di continuare a fare da motore di sviluppo, sostenendo le Federazioni nazionali e promuovendo nuovi progetti di formazione e cooperazione. A livello nazionale, l'Italia ha dimostrato di poter essere protagonista grazie ai risultati dei nostri atleti e alla serietà del lavoro portato avanti in ogni settore. Continueremo a investire nella crescita dei giovani, nella professionalità dei tecnici e nella valorizzazione delle nostre eccellenze, perché il taekwondo italiano è parte integrante del movimento internazionale".

Infine uno sguardo a Los Angeles 2028. "Il mio impegno, insieme a quello di tutto il consiglio WT, sarà di accompagnare il taekwondo verso una nuova fase di maturità: più visibile, più globale, ma anche più vicino alle persone. Vogliamo che ogni gara, ogni progetto e ogni iniziativa rispecchi i valori più puri di questo sport: il rispetto, la determinazione e la fratellanza tra i popoli".

La conferma di Cito nell'Esecutivo, sottolineano dalla Fita, rafforza ulteriormente il ruolo e l'influenza del movimento italiano e continentale nei processi di indirizzo e sviluppo della disciplina a livello globale, in un momento in cui l'Italia si conferma tra le principali potenze mondiali del taekwondo: nell'assemblea e' stato prsentato l'aggiornamento del ranking delle federazioni nazionali, e la Fita risulta al secondo posto al mondo, subito dietro agli Stati Uniti e davanti a Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud. Un risultato che premia il lavorodella Fita.