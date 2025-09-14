Taekwondo: German Open, Simone Alessio argento ad Amburgo
Bronzo per Matteo De Angelis. Sperimentato il nuovo regolamento
L'Italia del taekwondo conquista due medaglie al German Open, prestigioso torneo G2 di ranking mondiale disputato ad Amburgo e tappa fondamentale di avvicinamento ai prossimi Mondiali in Cina: Simone Alessio, attuale numero uno del ranking olimpico, nella categoria -87 kg ha conquistato la medaglia d'argento; Matteo De Angelis nella +87 kg ha conquistato una meritata medaglia di bronzo.
Partito dai quarti di finale, Alessio ha superato con autorevolezza i propri avversari fino all'atto conclusivo, dove si è arreso al norvegese Ordemann, atleta di grande esperienza. "Punto ad arrivare sempre sul gradino più alto del podio - ha detto Alessio al termine della finale - Questa volta non è andata come speravo ma è una tappa importante sulla strada verso i Mondiali, che restano il mio obiettivo principale della stagione. Da domani si ricomincia a lavorare per arrivare pronti all'appuntamento più importante".
De Angelis dopo un cammino autorevole, si è fermato in semifinale contro l'iraniano Abolfazi Abbasipouya, già campione del mondo junior 2022. "Era la mia prima gara con le nuove regole ed è andata bene: sono contento della prestazione. Non pensavo di arrivare a medaglia anche perché ero reduce dall'influenza e le condizioni non erano ottimali. Spero di essere convocato per i Mondiali, altrimenti continuerò a lavorare sodo per le prossime sfide", ha spiegato De Angelis.
Ad un passo dal podio anche Elisa Bertagnin (-46 kg), Anna Frassica (-53 kg), Ilenia Elisabetta Matonti (-53 kg), Giulia Maggiore (-67 kg) e Andrea Conti (-54 kg), tutti eliminati ai quarti di finale.
Il German Open 2025 è stato anche il banco di prova scelto da World Taekwondo per l'introduzione del nuovo regolamento, che prevede un sistema di punteggio semplificato, l'utilizzo dei sensori per i colpi di pugno e nuove disposizioni disciplinari. Un'occasione che ha permesso agli azzurri di misurarsi subito con le novità in un contesto di altissimo livello internazionale.
