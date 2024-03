Taekwondo: Ilenia Matonti pass per Parigi, 4 azzurri ai Giochi

L'Italia del taekwondo conquista il quarto pass olimpico. Ilenia Matonti ha ottenuto la qualificazione per i Giochi di Parigi 2024: dopo Vito Dell'Aquila, Simone Alessio e Antonino Bossolo, a Sofia l'atleta classe 2004 nella categoria -49 kg ha partecipato ad un torneo e si è assicurata la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Agli ottavi di finale, ha sconfitto la finlandese Ida-Elina Tammila per 2 round a 0. Ai quarti la sfida più difficile contro la numero 1 del tabellone, la tedesca Ela Aydin, vincendo in modo netto 2-0. La semifinale contro la svedese Indra Boden con i due round vinti ha dato il via libera al pass. La nazionale guidata dal dt Claudio Nolano ritrova un'atleta nella squadra femminile dopo 16 anni. 'Sono felice ed emozionata, non vedo l'ora di andare a Parigi - le parole dell'azzurra -. Fino a un mese fa, non avrei mai immaginato di ottenere questa qualificazione, ma ora è una realtà". 'Felice per il successo e fiero di Ilenia, che rappresenta una vittoria importante per il taekwondo femminile italiano" ha detto il dt. "Ilenia ha dato prova di straordinaria bravura: questo risultato è di grande importanza per l'Italia, poiché segna il ritorno ai giochi olimpici anche per la squadra femminile di taekwondo. Ilenia è una giovane atleta meritevole, proveniente da un'associazione sportiva che ha svolto un eccellente lavoro. Un plauso va a tutto lo staff tecnico nazionale che, in un breve tempo, è riuscito a prepararla per questa qualificazione alle Olimpiadi".